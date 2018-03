Settant’anni dalla scomparsa di Don Piero Folli

Si sono tenute domenica 11 marzo le celebrazioni per commemorare il settantesimo dalla scomparsa di Don Folli nella chiesa Parrocchiale di Voldomino, a Luino.

Samuele Astuti, neoconsigliere regionale lombardo, ha partecipato alla cerimonia: «È importante commemorare una figura come quella di Don Folli, figura esemplare anche oggi. Don Folli fu uomo dal grande senso civico, sempre sensibile a questioni di natura sociale e politica. Un uomo che ha pagato in prima persona la coerenza con i propri principi e valori, denunciando le barbarie fasciste e subendo egli stesso in prima persona, le conseguenze dell’oppressione del regime. L’area del Luinese ha pagato l’alto prezzo dell’oppressione fascista: i martiri della Gera e la Battaglia del San Martino sono solo alcune delle pagine più tristi che devono servire da monito affinché ciò che è stato non avvenga mai più».