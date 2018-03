Settimana intensa a BustoLibri

Neve e gelo non fermano la cultura: la libreria Bustolibri.com si prepara a un’altra settimana ricca di eventi nella sua sede di via Milano 4 a Busto Arsizio.

Questo il calendario dettagliato:

Martedì 6 marzo alle 20.45 terzo appuntamento con il ciclo di conferenze sulla salute psicofisica e il benessere organizzate da Davide Nicastri, esperto counselor a indirizzo psicosintetico. Gli incontri, che prevedono l’intervento di una serie di qualificati specialisti, hanno come comun denominatore il benessere personale in tutte le sue declinazioni, dalla salute fisica a quella mentale, passando per le relazioni sociali. La terza conferenza sarà dedicata a “Il Qi Gong” e sarà tenuta da Francesco Privato, insegnante di Qi Gong e dottore in informatica, che da oltre 15 anni promuove corsi itineranti in Italia e all’estero, e conduce seminari presso l’Istituto Oncologico Veneto. La serata prende il posto del previsto incontro con il dottor Roberto Calcaterra, rinviato per un improvviso impegno del relatore.

Il ciclo di conferenze proseguirà fino al 31 maggio, per un totale di 9 incontri. L’ingresso a ciascuna conferenza ha un costo di 5 euro (gratuito per studenti), mentre l’abbonamento all’intero ciclo di incontri è in vendita a 20 euro. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando Bustolibri.com al numero 0331-635753 o all’indirizzo mail eventi@bustolibri.net.

Giovedì 8 marzo alle 18 presentazione del libro “Con occhi pieni d’infanzia” di Giovanna Ceriotti, pubblicato da Bolis Edizioni. La scrittrice milanese, già autrice dell’apprezzato “Estate sull’isola a farfalla” e di altri libri per ragazzi, si cimenta questa volta in un romanzo incentrato sulle figure di due donne che si incontrano casualmente: l’anziana senzatetto Alba, particolarmente legata ai suoi diari, e la giovane funzionaria di banca Lorenza, appena arrivata in città con un importante incarico. La breve e intensa amicizia farà riemergere il passato e sarà un’occasione per scavare nell’infanzia di entrambe.

Venerdì 9 marzo alle 18.30 sarà inaugurata la mostra di pittura “Parola di presenze” di Luciano Bonetti. L’esposizione, organizzata dal laboratorio creativo “the house of love” e curata da Lory Muratti, è una raccolta di visioni artistiche in equilibrio tra visioni e parole, che svela al pubblico un nuovo corso nella lunga carriera dell’artista varesino. Dopo tanti anni di intima e riservata ricerca, Luciano Bonetti torna a mostrarsi con un originale modo di rappresentare la realtà che ci circonda e con uno sguardo sulle cose liberato attraverso la rappresentazione delle fantasmagorie che la vita, ma soprattutto i media, ci propongono.

La mostra resterà aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, fino a domenica 18 marzo, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. L’ingresso al pubblico è libero.

Sabato 10 marzo alle 18 all’ITE Enrico Tosi di Busto Arsizio (viale Stelvio 173) si terrà la presentazione del libro “Les Italiens” di Rachele Ferrario, edito da UTET, organizzata in collaborazione con Bustolibri.com e con l’associazione “Noi del Tosi” e la Fondazione Giuseppe Merlini. L’autrice, che insegna Fenomenologia delle Arti all’Accademia di Belle Arti di Milano, ripercorre l’affascinante parabola di sette artisti italiani che nei primi decenni del Novecento arrivarono a Parigi: Giorgio De Chirico, Alberto Savinio, Mario Tozzi, René Paresce, Massimo Campigli, Filippo De Pisis e Gino Severini, destinati a riunirsi nel 1928 per la prima grande mostra collettiva del gruppo. L’incontro con Rachele Ferrario sarà accompagnato dalle letture di Max Bottino.

Mercoledì 7 marzo alle 20.45 si terrà alla Galleria Boragno il secondo incontro del ciclo “Parliamo d’Arte?” tenuto da Sara Rizzo, dedicato alla figura di Edvard Munch e al romanzo “La ragazza delle fragole” di Lisa Strømme. L’ingresso all’incontro ha un costo di 10 euro a persona; per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0331-635753 o l’indirizzo mail eventi@bustolibri.net.