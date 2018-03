Sfida tra band e omaggio a Rino Gaetano, appuntamento alle Cantine

Il fine settimana alle Cantine Coopuf inizia venerdì 23 marzo, alle 21, con il Rugby Varese Music Challenge 2018. Giovani band si sfideranno per conquistare il posto sul palco della Festa del Rugby, in programma a giugno al al Campo “A.Levi” di Giubiano. In scena Fester, Reyon, The PinkoPallino Gang Bang, Injection, KEEMOSABE, Campi Elisi. A seguire Dj-Set con i ragazzi di COVO: Organizzazione Varesina di Orientamento e Cultura. Ingresso libero.

Domenica invece omaggio a Rino Gaetano con “Essenzialmente tu”, un pomeriggio dedicato al cantautore che dà il via alla nuova rassegna promossa da Madboys Eventi & Concerti in collaborazione con i partner della stagione Twiggy Varese, FLAI graphic design e Viva Mag. Gli appuntamenti prevedono alle 15, alla biblioteca di Varese (Via Sacco) la presentazione del libro “essenzialmente tu” di Matteo Persica. Alle 18 si torna alle Cantine Coopuf dove proseguirà l’incontro con un lungo aperitivo in cui un ensemble di musicisti ( Michele Todisco, Denise Misseri, Stefano Bruno, Lele Pescia, Andrea Minidio) ripercorrerà il percorso artistico di Rino Gaetano attraverso una serie di canzoni storiche e mai dimenticate. Ingresso libero.