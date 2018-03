Sfida olimpica tra bambini su regole di ortografia e sintassi

Olimpiadi della lingua italiana riservate agli “under 14”. È la proposta che dirigenti e docenti di lettere della scuola secondaria di Cunardo lanciano.

La competizione esiste da anni per la fascia degli studenti delle superiori: « La novità consiste nel pensare ad un progetto che coinvolga dal pregrafismo e della pre-lettura della scuola dell’infanzia alla scuola superiore di secondo grado – spiega la dirigente del comprensivo Luisa Oprandi insieme alle insegnanti Chiara Bellorini, Simona Capoti, Marzia Levi, Sara Rebosio – Per questi prossimi mesi dell’anno scolastico abbiamo pensato ad un concorso destinato agli alunni della secondaria della nostra scuola, ma è nostra intenzione proporre dal prossimo anno il progetto ai diversi ordini di scuola e coinvolgendo gli altri istituti della provincia, le Istituzioni nazionali, regionali e territoriali, Enti, associazioni culturali e sponsor che crederanno nella proposta».

La forma del concorso è stata scelta perché «alimenta la condivisione e la solidarietà in ambito relazionale tra gli alunni, come abbiamo verificato nella partecipazione in questi anni a concorsi e attività promosse a livello territoriale, regionale e nazionale».

Nei prossimi mesi verrà messo a punto un sistema di relazione tra scuole (anche grazie alla Rete Nord Laghi, che vede capofila l’IC di Cunardo e la partecipazione di una ventina di scuole del primo e del secondo ciclo ), Ufficio scolastico territoriale (Provveditorato), USR , Università del territorio e regionali, scuole paritarie, allo scopo di costituire una solida rete che faccia sinergia.

«Le competenze nella comunicazione in lingua italiana e quindi nel corretto uso della morfologia, della sintassi e dell’ortografia, nonché nella comprensione dei testi sono fondamentali nel percorso formativo di ogni studente ed è quindi bello valorizzare il grande lavoro professionale svolto sin dalle scuole dell’infanzia e lungo l’arco della istruzione scolastica, nonché l’impegno di tantissimi studenti italiani e stranieri» sostengono le docenti.

Quindi per i prossimi mesi ogni studente delle classi di scuola secondaria dell’IC Cunardo parteciperà alle Olimpiadi interne «.. in attesa di dare vita ad un progetto ampio, bello e condiviso» fanno sapere dal comprensivo.