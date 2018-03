Sfida tra studenti sull’arte della “retorica”

Sull’onda dei riscontri positivi ottenuti negli anni grazie all’Agone greco rivolto agli alunni del penultimo anno, il Liceo Classico “Cairoli” di Varese innova quest’anno proponendo una competizione per gli studenti delle ultime due classi del liceo.

La prima edizione dell’agone di lingua greca intitolato “Arte Retorica” è rivolto agli studenti che frequentino le ultime due classi di un liceo classico italiano, statale o paritario.

L’iniziativa culturale vuole sottolineare il valore dell’arte retorica e della capacità di persuasione, competenze importanti per il cittadino di oggi che creda ancora, in politica, nel valore della democrazia: l’opera dei grandi oratori greci permette agli studenti di penetrare nei meccanismi dell’arte del parlare, di riflettervi e di farne tesoro.

In un momento in cui l’arte del “debate” si sta diffondendo nelle scuole, tecnica importata da sistemi scolastici di tipo anglosassone, il Cairoli vuole riscoprire le radici dell’arte oratoria: l’agone si propone altresì di riaffermare il valore dello studio della lingua e della letteratura della Grecia antica, come radice imprescindibile dell’identità spirituale europea di

tutti i tempi.

La prima edizione si svolgerà a Varese il giorno venerdì 23 Marzo 2018 alle ore 14.00 con premiazione il giorno sabato 24 marzo alle ore 15,00 presso il Teatro Santuccio (via Sacco, 10 – Varese).