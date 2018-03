Sfilata dei “cappelli poveri” alla primaria Sacro Cuore

Giovedì 5 aprile, alle ore 14,45, gli alunni della Scuola Primaria “Sacro Cuore” di Gallarate, in via Bonomi 4, organizzeranno la seconda “Easter Hat Parade”.

La tradizione vuole che, per ricordare la Resurrezione di Gesù, annunciata dalla rinascita della natura nell’entrante stagione primaverile, si costruisca un cappello con materiale “povero”, tendenzialmente di riciclo, abbellito con fiori, frutti, simboli della primavera, per poi sfilare per le strade cittadine e gareggiare simbolicamente per il copricapo più bello.

Attingendo a questa radicata festa anglosassone, che oggi ha nella sfilata della 5th Avenue di New York il suo esempio più noto e popolare, dallo scorso anno anche al Sacro Cuore si ha la possibilità di festeggiare la Pasqua con questa esperienza comunitaria.

L’iniziativa avrà carattere benefico: il ricavato delle iscrizioni sarà donato all’Associazione “Arcobaleno nel cuore” a sostegno dei progetti presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto.