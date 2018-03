Si ribalta con l’auto, intervengono i vigili del fuoco

Oggi, sabato 10 marzo, verso le ore 17:30, i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra, sono intervenuti nel comune di Monvalle, sulla Sp 32, per un incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato sulla sede stradale.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.

Il conducente è stato curato sul posto e non è servito il trasporto in ospedale.