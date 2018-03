Si è spento Vincenzo Bifulco, “anima delle feste” a Varese

L’ultima volta che noi giornalisti l’abbiamo visto è stato pochi giorni fa: non si era persa la presentazione di una delle sue creature, la festa di san Giuseppe, che si svolge nella piccola Chiesa e nell’altrettanto piccola piazza del Centro di Varese. Una festa insieme spirituale, collettiva, ludica (in tanti la conoscono come la “festa dei tortelli di san Giuseppe”) che cade nel weekend del 19 marzo.

Non aveva perso la sua verve, benchè fosse sofferente, e si è sottoposto volentieri a interviste e foto (una è quella che vedete qui sopra), anche se non avesse celato a nessuno la sua sofferenza, che lo seguiva da ormai molto tempo.

Ora Vincenzo Bifulco si è spento: il 26 marzo, giusto una settimana dopo la “sua” festa, visto che ancora ora era presidente del Comitato dei festeggiamenti della Chiesa antica di San Giuseppe.

Prima ancora, è stato attivissimo presidente del comitato tempo libero ACTL, alla guida del quale aveva organizzato alcune delle più tradizionali e vivaci feste popolari della città: lo si ricorda alla festa di san martino e delle ciliegie, per esempio.

Le esequie si svolgeranno nella chiesa di Biumo Inferiore nella giornata di mercoledì 28 marzo, alle 15.30. Nella “sua” Biumo, che tante volte ha fatto ballare e cantare – era pianista brillante – nei momenti più allegri.