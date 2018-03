Sicurezza e controllo del vicinato: una serata per saperne di più

Come funziona il controllo del vicinato? Cosa comporta per chi aderisce, ma soprattuttto, è efficace?

Se ne parla questa sera, venerdì 16 marzo, a Porto Ceresio nel corso di un incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione comunale.

L’incontro si terrà alle 21 nella sala fitness della palestra comunale di Porto Ceresio, in via Molino di Mezzo 30.

A spiegare le modalità del controllo del vicinato ci saranno il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Varese, Marco Currao, e l’ispettore Alfonso Castellone della Polizia locale di Olgiate Olona che è responsabile dell’Associazione Controllo del vicinato della provincia di Varese.

La serata è stata organizzata anche su richiesta di alcuni cittadini. Un anno fa in un’assemblea pubblica il Comune di Porto Ceresio infatti aveva già proposto alla cittadinanza l’attivazione del controllo di vicinato ma la proposta non aveva suscitato particolare interesse. Dopo gli ultimi furti a Porto e a Cuasso al Monte sono stati invece alcuni cittadini a fare richiesta al Comune di riproporre l’iniziativa che potrebbe essere alla base di una maggiore collaborazione tra cittadinanza e forze dell’ordine.

All’incontro parteciperanno anche il comandante della Stazione dei Carabinieri di Porto Ceresio, Salvatore Sambataro, e alcuni amministratori della Valceresio, come spiega l’assessore alla Sicurezza Franco Pozzi: «Abbiamo invitato a partecipare anche gli amministratori di Besano, Cuasso al Monte e Porto Ceresio per allargare ulteriormente l’informazione su questa modalità per aumentare la sicurezza dei nostri paesi».

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.