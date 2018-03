Silvana Fallisi in scena al Duse con “La morte balla sui tacchi a spillo”

Sabato 10 marzo alle ore 21.00 al Teatro Duse, spettacolo da non perdere della stagione teatrale del Comune di Besozzo, pensato in occasione della festa della donna.

Protagonista Silvana Fallisi, attrice comica conosciuta al grande pubblico per le sue collaborazioni cinematografiche e teatrali con il trio di Aldo Giovanni e Giacomo, porterà a Besozzo, unica replica in provincia di Varese della tournée italiana, lo spettacolo “La morte balla sui tacchi a spillo”.

La Fallisi, unica attrice in scena, è donna Tanina, maestra in un piccolo paese siciliano sul finire degli anni ’60, timorata di Dio e perfettamente integrata con le tradizioni e le convinzioni della sua gente. Entra in casa di una defunta, la sua giovane e procace collega arrivata tre anni prima dal Nord, la maestra Vita, una Bocca di Rosa ante litteram, per prepararla alle esequie.

Perché non viene nessuno alla veglia funebre di comare Vituzza? Cosa avrà mai combinato per meritarsi tanta indifferenza? Donna Tanina si interroga sulle possibili ragioni. Tempo ne ha perché, da donna devota e di buona creanza qual è, lei di veglie non se ne perde una e ora è sola nella casa della defunta.

Nel piccolo paese siciliano le elezioni sono alle porte e come al solito la piazza è spaccata tra democristiani e comunisti. Gli echi del miracolo economico e delle profonde trasformazioni che attraversano la società italiana nei primi anni sessanta arrivano in quell’angolo sperduto attraverso la radio, insieme alle canzonette che fanno venir voglia di ballare e alle notizie che sembrano parlare di un altro mondo. I tempi stanno cambiando, ma al paese tutto deve restare com’è, con Don Raffaele che governa da sempre e, se Dio vuole, vincerà anche questa volta. Stranamente sola, Tanina pensa e ripensa alla vita dell’altra, donna dai facili costumi che di certo votava dalla parte sbagliata, e la rivolta come un calzino per capire quale dettaglio le sfugga.

Perché non c’è ancora nessuno? Ma è davvero sola, o alla fine qualcuno si farà vivo? Nell’ora in scena, donna Tanina darà vita alla realtà del tempo, alle chiacchiere di paese, a cosa è presentabile o di buon gusto. Non appena entra in scena, il pubblico inizia e ridere e non la smette più.

Biglietto intero 12€

Ridotto under 14, 6€

Info e prenotazioni: Musical Box – via XXV Aprile 58 Tel. 0332 770479 www.teatrodusedibesozzo.com