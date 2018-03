Simonetto-Ferri, saracinesche biancorosse

BIZZI 6,5 – Sicuro in uscita e attento sui tentativi da fuori. Giornata positiva.

FRATUS 6 – Al rientro è autore di un paio di belle proiezioni, ma poi deve vedersela con Orofino e si accontenta di contenere la situazione.

(Battistello 6 – Fa bene da cerniera a centrocampo)

SIMONETTO 7 – Migliore in campo: che siano palle alte, interventi in scivolata o situazioni di interdizione, lui c’è sempre. Non a caso Procaccio parte da lontano per trovare spazi utili alle sue scorribande.

FERRI 6,5 – Completa a dovere la coppia di centrali: sicuro, roccioso, vince il duello non semplice con Vitali, un altro capace di usare il fisico.

ARCA 6 – Comincia a ritmi alti, poi cala. Partita comunque in controllo dalla sua parte.

ZAZZI 6 – Qualche alto e basso, ma nel complesso prova abbondantemente sufficiente. Qualche sbavatura in fase di rifinitura, noi l’avremmo lasciato in campo.

(Rudi 5,5 – A freddo viene saltato da Procaccio in occasione della traversa. Inserito per tenere alta la squadra, non riesce al 100% nell’intento).

MORAO 5,5 – In un minuto passa dalla possibilità di essere l’eroe di giornata (tiro alto da buona posizione) a essere l’autore del fallo da rigore a favore del Borgosesia. Anche sfortunato, ma non è una attenuante.

MONACIZZO 7 – Freddissimo dal dischetto, dove altri avevano sbagliato, solito lottatore a centrocampo dove non disdegna anche giocate da regista oltre a quelle – consuete – di interdizione.

MELESI 5,5 – Leggero e inesperto fa davvero fatica. Mezzo punto in più perché l’azione del rigore biancorosso arriva da un suo tentativo di cross.

PALAZZOLO 5 – Toccato duro in più occasioni nel primo tempo, diventa nervoso e vede emergere quei problemini fisici che lo stanno affliggendo da tempo. Alla fine non riesce mai a essere decisivo. Ora ha dieci giorni per provare a rigenerarsi: è troppo importante per il Varese.

BA 5,5 – Volenteroso e potente ma pure indisciplinato (dal punto di vista tattico) e arruffone con il pallone. Ci prova, ma non incide come avremmo sperato. Sul campo corto non ha spazi per correre come sa fare.

(De Carolis 5 – Quando non è in fuorigioco è per terra. Oppure protesta a caso).