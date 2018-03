“Sincronizzare il battito”, gli incontri quaresimali al Teatro delle Arti

Prenderà il via venerdì 9 marzo il ciclo di incontri quaresimali organizzato dalle parrocchie della città di Gallarate in preparazione alla Santa Pasqua che verrà celebrata il 1° aprile.

Con tre incontri che si terranno al Teatro delle Arti alle ore 21.00 continua il percorso tracciato sotto il titolo “Sincronizzare il battito”, che ha già preso avvio con due momenti forti, purtroppo caratterizzati dal maltempo: la Via Crucis cittadina presieduta da monsignor Valagussa di venerdì 23 febbraio e la Via Crucis di Zona con la Croce di legno realizzata per il Sinodo minore “Chiesa dalle genti” presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini che si è tenuta a Tradate venerdì 2 marzo.

Al titolo segue un versetto del libro di Malachia, che introduce al tema del rapporto intergenerazionale scelto quest’anno per la meditazione: “Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri”. A far da sfondo a questo tema, particolarmente attuale sia per le nuove generazioni (con le loro aspettative, speranze, opportunità e difficoltà offerte dalla società odierna) sia per gli adulti, le tematiche legate al Sinodo dei giovani che si terrà a Roma ad ottobre 2018, che concentra l’attenzione mondiale sulla condizione giovanile e sullo spazio che i giovani occupano all’interno delle nostre comunità, civili e religiose.

Tre gli appuntamenti in programma. Si parte venerdì 9 marzo con un appuntamento cinematografico: con il commento del critico cinematografico Giancarlo Zappoli, la serata prevede la proiezione del film “Tutto quello che vuoi” del regista Francesco Bruni, Nastro d’argento per la miglior sceneggiatura nel 2017.

Venerdì 16 marzo i giovani saranno protagonisti della serata, raccontando i propri cammini di fede a partire dall’esperienza che l’estate scorsa ha visto oltre 50 giovani gallaratesi in cammino verso Santiago, avviando un dialogo costruttivo con gli adulti. Venerdì 23 marzo al delle Arti sarà ospite Paola Bignardi, già presidente nazionale dell’Azione Cattolica e membro del Comitato di Indirizzo dell’Istituto Toniolo che ha condotto la ricerca “Dio a modo mio”, i cui risultati sorprendenti verranno presentati nel corso di questa serata.