Sistema Olona: un corso di gestione ambientale per tecnici e agricoltori

Sistema Olona organizza un corso di progettazione e gestione agro-ambientale pubblica e privata dedicato ai tecnici comunali ma non solo.

L’obiettivo del corso – destinato oltre che ai tecnici comunali anche a professionisti, tecnici privati ed agricoltori – è quello di definire un patrimonio comune di conoscenze.

Il programma del corso (della durata di 24 ore) prevede sei incontri, il giovedì mattina dalle 9.15 alle 13.30.

Le prime tre date si terranno a Vedano Olona, nella sala consiliare di Villa Aliverti, in piazza San Rocco; le ultime tre date all’Auditorium di Cislago, in via della Stazione.

In tutto i posti a disposizione sono 80, e il corso sarà a partecipazione gratuita per i tecnici comunali, e a pagamento (50 euro) per gli altri partecipanti.

Per i professionisti è stata richiesta la possibilità dei crediti formativi agli ordini dei Geometri e geometri laureati, architetti e geologi.

Questo il programma del corso:

12.4.2018 – Rete ecologica: infrastruttura verde strategica

19.4.2018 – Biodiversità, risorsa per un territorio 3.5.2018 – Agricoltura e sostenibilità ambientale 10.5.2018 – Zone umide nell’agroecosistema

17.5.2018 – Progettazione del verde urbano

24.5.2018 – Laboratorio “progettiamo natura lungo il fiume”

Per informazioni ed iscrizioni consultare la pagina Facebook dell’evento creata dal Progetto Sistema Olona oppure scrivere a elena.santini@legambientelombardia.it – tel 02 87386480 – Referenti: Elena Santini, Lorenzo Baio.

Il termine per le iscrizioni è il 5 aprile 2018.

“Sistema Olona: la biodiversità che scorre” è un progetto che vede come capofila l’Istituto Oikos e mira a tutelare gli ambienti acquatici e le numerose specie che li abitano.

Per raggiungere l’obiettivo è necessario creare connessioni e riqualificare tratti di fiume, tra zone umide e aree ripariali (importanti corridoi ecologici per lo spostamento degli organismi).

Partner del progetto sono Legambiente Lombardia, PLIS Valle del Lanza, Parco Locale di Interesse Sovracomunale Rile-Tenore-Olona, Parco del Medio Olona, Parco Bosco del Rugareto, Comune di Vedano Olona, Comune di Locate Varesino, Comune di Gerenzano.

Sistema Olona è finanziato da Fondazione Cariplo, Ferrovienord S.p.a, Università degli Studi dell’Insubria, PLIS Parco dei Mughetti.