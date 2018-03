Sofia Viscardi e Iris Ferrari. Da YouTube alla vetta delle classifiche dei libri più venduti

Sabato e domenica saranno tra i protagonisti di Tempo di libri e c’è da credere che gli incontri saranno tra i più partecipati.

Galleria fotografica Sofia Viscardi e Iris Ferrari 4 di 16

I loro libri, entrambi per Mondadori, usciti da poco sono al primo e secondo posto delle classifiche dei più venduti. Stiamo parlando di Iris Ferrari e Sofia Viscardi. Sedici e diciannove anni, arrivano dal mondo dei social e in particolare dai video. Hanno centinaia di migliaia di follower e sono considerate già delle star dai loro coetanei.

Certo non hanno ancora raggiunto i numeri di Lorenzo Ostuni, in arte Favij che dice di sé: “Ho più iscritti che capelli” con quasi quattro milioni e mezzo di iscritti al suo canale YouTube e oltre due miliardi e duecento milioni di visualizzazioni dei suoi video. Il 22enne ha avuto un momento tale di popolarità che la Panini gli dedicò un album delle figurine.

La progressione delle età spiega molto, perché la rete corre dietro alle singole età, dai bambini ai teenagers fino ai più grandi. I fenomeni cambiano con la stessa velocità degli aggiornamenti e la nascita di nuove app. Sono gli smartphone ancora una volta i protagonisti di questi cambiamenti.

Iris Ferrari, con Una di voi, era balzata in cima alle classifiche già con le prevendite. È alla sua prima esperienza in fatto di libri, ma ha già un vero e proprio tour di presentazioni in giro per l’Italia. Partita da Bergamo, sabato sarà a Tempo di libri e poi due-tre impegni alla settimana fino alla fine di aprile.

Sofia Viscardi con Abbastanza è al suo secondo romanzo. Domenica 11 marzo sarà anche lei alla fiera del libro a Milano quando “mancheranno 102 giorni agli esami di maturità. Lei rievoca le atmosfere dell’esame più temuto dagli studenti. Fra chi studia e chi fugge, la magia e il caos di un tempo brulicante di vita e sentimenti”.

Il mondo dell’editoria, con buona pace dei tanti che storceranno la bocca, è sempre più contaminato dall’universo digitale. Le due ragazze ne sono un perfetto esempio. Certo, colpisce non poco vedere un’accoppiata simile nelle vette delle classifiche di Tuttolibri o di Robinson e non solo di Amazon.

Entrambi le ragazze hanno conquistato l’attenzione dei propri coetanei grazie ai social, ma i punti in comune non si fermano qui. Hanno alle spalle genitori che vivono nel mondo della comunicazione e che hanno assecondato le loro passioni.

Iris Ferrari, “la 15enne figlia della giornalista Roberta Ferrari – come scrive Martina Pennisi sul Corriere – e assoldata dalla scuderia Newco di Francesco Facchinetti, quella di Francesco Sole e Frank Matano, usa sia l’obiettivo della webcam sia le pagine del libro per rivolgersi ai suoi coetanei in modo preciso e diretto”.

Sofia Viscardi ha i genitori che “lavorano nella comunicazione – come scriveva Sara Faillaci su VanityFair due anni fa – quindi hanno gli strumenti per capire, al contrario di molti genitori che non sanno neanche usare lo smartphone. All’inizio mamma era preoccupata dalle critiche che potevano arrivarmi, o che finissi vittima di qualche videochat pericolosa, ma poi ha visto che i commenti non costruttivi mi scivolano addosso e che ho la testa sulle spalle. Oggi sono i miei “consiglieri”, mi aiutano a capire meglio le potenzialità di questo mezzo»”.

Chi sono Iris Ferrari e Sofia Viscardi? Si raccontano bene da sole con i loro video e i loro social.

CHI E’ IRIS FERRARI

“Ciao unicorni! Mi chiamo Iris, ho 15 anni e vivo a Milano. Ho aperto questo canale YouTube per condividere le mie opinioni con chiunque abbia voglia di ascoltarmi, quindi seguitemi anche voi per far parte di questa fantastica famiglia di unicorni!”

CHI E’ SOFIA VISCARDI

Sofia Viscardi ha 19 anni e vive a Milano. Ha esordito su YouTube a 15 anni e da allora la sua popolarità è cresciuta sempre più. Ha pubblicato un primo romanzo, Succede, due anni fa e ad aprile uscirà il film tratto da quella storia.

In questi anni ha realizzato tante interviste con diversi personaggi tra cui Roberto Saviano.

Ora esce con il nuovo romanzo, Abbastanza, e sta nuovamente girando tutta l’Italia per presentare il libro.