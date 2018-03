Sold out per Teresa Mannino che diverte Varese

Quando si apre il sipario sul palcoscenico c’è solo un armadio. Subito dopo si sente una voce fuori campo che chiede “Che faccio, esco?”. Teresa Mannino, andata in scena sabato sera al teatro di Varese, rompe subito il ghiaccio con il pubblico che risponde in coro un energico “Sì”. Le porte dell’armadio quindi si spalancano e la comica si presenta ai numerosi fan presenti.

Lo spettacolo inizia con la lettura di una poesia tradotta dal polacco di Wisława Szymborska, premio Nobel per la letteratura nel 1996, dal titolo “Disattenzione”. Si avverte la tristezza di una donna non capita. Subito dopo Teresa Mannino usa i dati di una nuova ricerca scientifica, secondo cui i maschi sono più intelligenti delle donne poiché hanno il cervello più grande. Il fatto che per arrivare a questa affermazione ci siano volute ben 46.000 foto, secondo la comica, è la dimostrazione che è stata condotta da un uomo.

Il dibattito si sposta sul confronto tra l’uomo del nord e quello del sud, il primo risulta abituato a prendersi cura delle faccende di casa oppure della cucina, mentre la stessa cosa non accade in meridione. Teresa Mannino, interpretando una donna palermitana che spazza la casa, spiega infatti: “per mio marino è un problema trovare la “schiumarola” in cucina, la complessità viene equiparata alla fissione nucleare”.

Si scherza anche su un altro problema che affligge la società contemporanea, ovvero l’acquisto compulsivo. Continuiamo a comprare oggetti che non ci servono “come le tazze personalizzate oppure quantità di cibo esorbitanti. Di conseguenza anche il frigorifero si è ingrandito” al punto che il modello in casa sua è più alto di lei. Giura che recentemente ci a trovato dentro delle lenticchie del capodanno 2000.

La comica parla poi del termometro, un oggetto che è cambiato rispetto a quello che utilizzava da bambina, al cui interno vi era il mercurio, sostanza considerata pericolosa per la nostra salute e per questo sostituto dallo galistano. Perciò il movimento per abbassa la temperatura è cambiato “Per abbassare la temperatura ci vuole un gesto che parte dalla testa, passa per la schiena ed arriva fino all’indice della mano”.

Le poltrone del teatro Openjobmetis di Varese sono tutte occupate, il pubblico ride ad ogni esilarante battuta e talvolta interagiscecon la comica, rispondono a qualche domanda. Anche l’uso dei cellulari viene preso di mira, secondo la comica “E’ più salutare dare ai bambini un bicchiere di whisky e coca o una sigaretta”. Non è caso se esperti come Steve Jobs o Bill Gates hanno permesso ai loro figli di utilizzare cellulare e tablet solo dopo i 14 anni.

La comica parla poi della sua esperienza da mamma dove ha incontrato nuove difficoltà, tra le quali aprire le scatole dei giocattoli, “Costruite come se dovessero attraversare lo spazio”. Prima di salutare il pubblico Teresa Mannino torna a parlare della sua terra, la Sicilia e racconta: “Per noi le pulizie sono il centro della vita, tanto che mia madre si fa “le miscele a casa” perchè crede che non sono capaci di fare i detersivi. Prima o poi gli esploderà la lavanderia” scherza, prima di rovesciare un secchio d’acqua sul pavimento e salutare il pubblico.