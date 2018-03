Sole e poi brutto, forse a Pasqua migliora

Si torna al lavoro col sole, ma che tempo farà questa settimana che ci porta diritti al lungo weekend di Pasqua?

SITUAZIONE – Lo dice il Centro Geofisico Prealpino che parla di “deboli venti settentrionali” che “mantengono tempo soleggiato oggi e domani a Sud delle Alpi ma da mercoledì il tempo tornerà variabile con l’arrivo di masse d’aria di origine atlantica a tratti umide ma via via più miti. La perturbazione più attiva sarà probabilmente in transito venerdì. Da sabato probabile miglioramento”.

PREVISIONI – Oggi ben soleggiato, a tratti velature di nubi alte. Freddo all’alba, mite in giornata. Martedì ben soleggiato, a tratti velature di nubi alte. Freddo all’alba, mite in giornata. Mercoledì potrebbe tornare il brutto: nuvoloso o variabile con ancora schiarite soleggiate più ampie sulla fascia pedemontana. Asciutto o rare piogge in serata. Limite neve sulle Alpi oltre 1500m.

TENDENZA – Giovedì 29 marzo: molto nuvoloso. Possibili deboli piogge dal pomeriggio. Neve oltre 1500m. Venerdì 30 marzo: cielo coperto con piogge. Non freddo, temperature tra 10 e 15°C. Sulla bassa padana piogge più deboli e intermittenti e forse qualche schiarita. Da sabato, appunto, è atteso un possibile miglioramento.