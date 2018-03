I sommelier junior dimorano al Falcone di Gallarate

Il concorso “sommelier junior “ indetto ogni anno dall’Associazione italiana sommelier vede protagonisti i giovani dell’istituto alberghiero Falcone di Gallarate che, per il terzo anno consecutivo si posizionano ai primi posti assoluti a livello nazionale: Sara Vanzini e Andrea Rocco hanno infatti ottenuto primo e secondo posto nella trentesima edizione, quella del 2018.

Il concorso giunge al termine dei percorsi extracurricolari che gli alunni seguono al terzo, quarto e quinto anno grazie alla disponibilità dei formatori dell’Associazione sommelier della Lombardia.

Si tratta di corsi di approfondimento legati al mondo dell’enologia che integrano le discipline studiate e l’attività ristorativa che l’istituto svolge regolarmente entro il proprio curricolo formativo. Competenze ampiamente spendibili, poi, nel mondo del lavoro o per la prosecuzione negli studi di enologia.

Quest’anno , dopo le selezioni nazionali, i migliori dieci alunni classificati si sono ritrovati a Bologna al “Fico” di Eataly, per le finali ; finali che hanno visto l’affermazione di Sara e Andrea ai primi posti assoluti. La conferma è significativa per l’istituto che da più di dieci anni propone ai propri alunni questo percorso integrativo agli studi e indice del buon lavoro di base proposto dagli insegnanti dell’area professionale. Un particolare ringraziamento va ai generosissimi formatori Ais Fabio Mondini e Silvano Vignati che sanno trasmettere la passione per questo immenso mondo del vino che contraddistingue il “made in Italy “.

A margine da segnalare anche il terzo posto ottenuto da Alessandro Ciniltani, Chiara Bormbara , Andrea Borroni e Mazzone Salvatore al concorso di cucina “Matteo Restelli” promosso dall’Associazione provinciale cuochi varesini che si è svolto a Varese il 19 e 20 marzo.