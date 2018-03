Sorpresa. A Saronno il Pd è il primo partito

Risultato a sorpresa per le politiche a Saronno dove il Pd è risultato il primo partito della città. Alla Camera con un 24,81% e al Senato con 25,03% i democratici riconquistano il primato perso alle ultime comunali. La Lega, al primo posto in tutto il Saronnese, appare in affanno e si ferma al 23,42% alla Camera e al 22,62%. Nella città cresce senza exploit il M5s che arriva a 19,97% e al 20,03%.

Un risultato che lascia soddisfatto segretario Pd Francesco Licata: “Un lampo di luce, l’unico, squarcia la gelida notte elettorale. Siamo il primo partito in città! E nell’attesa di valutare i possibili scenari, che personalmente mi vedono alla massima distanza da ogni forma di larga intesa, una boccata di ossigeno ci restituisce la speranza e la forza di guardare con grinta alle amministrative del 2020. Perchè oggi come ieri non molliamo un centimetro”.

Ecco i dati saronnesi pubblicati sul sito comunale Camera Pd al 24,81%, Lega Nord al 23,42%, M5s 19,97%, Forza Italia 13,43%, +Europa 4,87%, Fratelli d’Italia 4,53%, Liberi e Uguali 3,24%, Noi con l’Italia udc 1,%.Per quanto riguarda le singole liste al Senato abbiamo Pd 25,03%, Lega 22,62%, Movimento M5s 20,03%, Forza Italia 14,43%, Fratelli d’Italia 4,81%, Più Europa 4,43%, Liberi e Uguali 3,30%, Sotto l’1% Potere al popolo, Sinistra Rivoluzionaria, Casa Pound, Noi con l’Italia, Italia Europa Insieme, Civica Popolare Lorenzin, Popolo della famiglia, Forza nuova italia agli italiani.

