“Sorvegliato speciale” esce da casa e spacca tutto: arrestato

Sulla carta è operaio, 32 anni, residente a Lavena Ponte Tresa.

Ma dalle 22 alle 6 per i carabinieri era un “sorvegliato speciale”: sottoposto cioè alla misura di prevenzione – della durata di due anni – volta a fare rimanere nella propria abitazione la persona che ne è colpita in un determinato orario, in questo caso nelle ore notturne.

Ieri sera l’uomo, allo scoccare delle 22, in casa non c’era.

Lo cercavano per un controllo di routine i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Luino che hanno più volte suonato al citofono. Ma nessuno ha risposto.

Nel frattempo al 112 arrivava una chiamata di soccorso perché una persona conosciuta dal richiedente si era introdotta nella sua abitazione.

Il giovane, con problemi psichici, aveva già sfondato la porta e danneggiato l’interno dell’appartamento di Cunardo, dove vive una coppia: si tratta della madre e del patrigno dell’arrestato.



I carabinieri hanno capito subito che si trattava di quel soggetto con trascorsi di droga e violenza, con alle spalle diverse condanne.

Sono così scattate le manette per l’accusato, a cui è seguita una perquisizione da cui sono spuntati un coltello con lama da 12 centimetri e 40 grammi di marijuana.

Per questo soggetto si sono così spalancate le porte della camera di sicurezza della caserma di Luino e questa mattina è stato condotto di fronte al giudice per la convalida dell’arresto, puntualmente avvenuta; il magistrato ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.