Sotto la pioggia ma che fa…

Ecco gli appuntamenti del fine settimana in provincia. Ricordatevi l’ombrello, il tempo non sarà bellissimo ed è prevista pioggia sabato e domenica.

INCONTRI

Varese – Sabato 10 marzo, open day all’Università dell’Insubria. Presentazione dei diversi corsi e possibilità di sostenere la prova di verifica per i corsi ad accesso programmato così come la simulazione dei test di ingresso di area medica – Tutto il programma

Varese – 24 ore per il Signore, la “maratona di preghiera” per la quaresima. Dalle 18 di venerdì 9 alle 18 di sabato 10 marzo il decanato di Varese propone la “24 ore per il Signore” nella basilica di san Vittore – Tutto il programma

Varese – Fulvio Fiori e Fabio Scotto ospiti alla libreria Ubik. Appuntamento per sabato 10 e domenica 11 marzo alla libreria di Piazza Podestà – Tutto il programma

Varese – Nell’ambito della mostra “Art Spaces – La disattivazione nucleare: la scienza al servizio delle generazioni future”, in esposizione al museo d’arte moderna e contemporanea del castello di Masnago dal 18 febbraio al 18 marzo 2018, è organizzata l’11 marzo alle ore 11.00 la conferenza scientifica sulla disattivazione degli impianti nucleari del sito del Ccr di Ispra e sulla radioattività quotidiana. – Tutto il programma

Varese – Il “Moro di Venezia”, la barca che fece innamorare milioni di italiani al mondo della vela ravvivando i fasti di “Azzurra”, torna di attualità a Varese: sabato 10 marzo (dalle 20.30) infatti, all’oratorio di Masnago, l’imbarcazione che fece sognare i tifosi sarà al centro di una serata nella quale sarà presentato il libro a lei dedicato. – Tutto il programma

Varese – Domenica Antico mercato bosino, Mostra mercato di antiquariato ed articoli da collezione, dalle ore 8.30 alle ore 18.00 nel centro storico. Antiquariato, collezionismo, artigianato e curiosità: l’Antico Mercato Bosino anima il centro storico con bancarelle ricche di opportunità per tutti gli appassionati, i collezionisti e per chi cerca oggetti originali a buon prezzo. Antiquariato, ceramiche, etnico, libri, militaria, mobili, vetri, oggettistica da collezione e mille curiosità per tutte le tasche.

Varese – La Lav sarà in piazza sabato e domenica 10-11 e 17-18 marzo con una petizione per abbattere l’IVA sulle prestazioni veterinarie, abbattere i costi dei farmaci e aumentare le detrazioni fiscali. E con le uova di Pasqua a sostegno dei progetti LAV per la lotta al randagismo nel sud italia. – Tutto il programma

Sacro Monte/Varese – Visita speciale alla Cripta sotto il Santuario di Santa Maria del Monte sopra Varese, sabato. Incontro Piazzetta Monastero, ore 17 dove Archeologistics organizza una visita speciale: il pubblico verrà accompagnato alla scoperta dei graffiti spontanei che i visitatori di passaggio hanno lasciato sulle superfici pittoriche di questo ambiente sotterraneo tra il XV secolo e gli inizi del XX secolo. La visita, su prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti, è al costo di 5 € a persona e il punto di ritrovo è previsto in piazzetta Monastero, accanto all’ingresso del Santuario. Tel.+39 328 8377206/ info@archeologistics.it. www.archeologistics.it

Varese – Domenica visita guidata con “Uscite Narranti” dal titolo “Olona paese dipinto, i Mulini Grassi e Trotti”, alle 14 e 30. Al Parcheggio del Cimitero di Bregazzana. Tre angoli sconosciuti sulle rive del nostro fiume Olona. Le meridiane sui muri che scandivano la vita del mondo contadino. I Mulini ormai scomparsi. Durata 2 ore e 30 minuti circa. www.officinambiente.org.

Bambini/Inarzo – Domenica 11 Marzo, alle 9 e 30, tornano le visite guidate per conoscere la Palude Brabbia accompagnati dai volontari della riserva. Una passeggiata lungo i sentieri tra capanni e passerelle per avvicinarsi alla natura. Nessun obbligo di prenotazione. Donazione 5 € adulti, 3 € bambini. Soci LIPU: 3 € adulti, gratis bambini.

Bambini/Inarzo – Palude Brabbia, dalle 14 e 30 Un pomeriggio tutto dedicato alle famiglie e a gruppi di amici per sfidarsi in una gara di orienteering tra cartine, bussole e enigmi naturalistici in Riserva. Ritrovo ore 14.15 in Centro Visite. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 4 novembre; donazione a persona 5 €, 3 € soci LIPU e bambini (dai 7 anni in poi).

Cocquio Trevisago – Rimandata al 18 marzo “Strade da vivere” – Tutto il programma

Induno Olona – Nuovo appuntamento con il Mercato della Terra del Piambello, che come ogni secondo sabato del mese, sabato 10 marzo – dalle 9 alle 14 – torna a Induno Olona (a San Cassano, in via Jamoretti all’altezza della rotonda con le rose e le statue di Expo) con i produttori locali selezionati da Slow Food – Tutto il programma

Vedano Olona – Sabato 10 marzo alle 17.30 nella Sala consiliare di Villa Aliverti, il secondo appuntamento della “Primavera Letteraria” di Vedano Olona, organizzata dall’assessorato alla Cultura e dalle associazioni Inchiostro Simpatico e Le Curiose, vedrà protagonista la scrittrice vedanese Patrizia Emilitri con il suo nuovo libro “Donne” (edizioni Il Vento Antico). – Tutto il programma

Marnate – Sabato 10 marzo, alle 21 (o alle 19.30 per chi volesse approfittare del buffet) allo Sporting Club Mondo Domani di Marnate, è in programma un nuovo momento musicale all’interno della rassegna Mondo Musica Marnate, dal titolo: “Il Galà delle mimose”. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – La 13esima edizione della rassegna Pomeriggio Teatrali promossa dall’Endas di Varese con la Direzione Artistica di Paolo Franzato, si concluderà domenica 11 marzo con lo spettacolo “Monologues Kermesse” al Teatro Apollonio-Openjobmetis di Varese dalle ore 16.30. – Tutto il programma



Varese – Cinemalteatro porta il cinema nei teatri, invertendo così un flusso che solitamente viaggia al contrario (basti pensare alle opere shakespeariane di Kenneth Branagh o al più recente Carnage di Roman Polansky). Ebbene, dopo tanto prendere, il cinema restituirà qualcosa al Teatro, proprio il sabato 10 marzo alle 21.00 allo Spazio YAK. – Tutto il programma



Leggiuno – A teatro con lo spettacolo Fools (Tonti) Di Neil Simon. In scena, sabato 10 marzo, alle 21, la compagnia di Mattatori di Buguggiate – Tutto il programma

Cassano Valcuvia – Il cartellone RI-generazioni del teatro Comunale di Cassano Valcuvia questo week end offre spettacoli sia venerdì 9 che sabato 10 marzo. Venerdì alle ore 21.00 sarà il collettivo Carovana dei versi – Poesia in azione abrigliasciolta ad andare in scena con “Bar Tenzone. La Commedia tra Ska&Metal (capitolo I Inferno)” con la regia di Ombretta Diaferia. Sabato 10 marzo alle 21.00, invece, sarà il turno dello spettacolo “My Place” della compagnia bergamasca Qui ed Ora Residenza Teatrale, con la regia della coreografa e performer Silvia Gribaudi (finalista premio ubu 2017). – Tutto il programma

Gallarate – L’Università del Melo (via Magenta 3) ospita venerdì 9 marzo, alle 21, lo spettacolo “Prova di alcol”, di e con Pietro Caburosso. – Tutto il programma

Gallarate – L’Associazione Amici del Caffè Teatro presenta la rassegna “Una notte al Museo. Anzi, 5”, in programma a partire dal 10 marzo ai Musei degli Studi Patri di Gallarate, in via del Borgo Antico. Il primo spettacolo è con Roberto Brivio – Tutto il programma

BAMBINI

Varese – Appuntamento per i bambini, sabato 10 marzo, alle 10 e 30 alla Libreria Potere ai Bambini dove si terrà un incontro con Betty Colombo, tra storie e libri illustrati. Appuntamento in via Robbioni, 39, a Varese.

Casalzuigno – A Villa Della Porta Bozzolo domenica 11 marzo appuntamento per i più piccoli con “I primi colori “. I bimbi avranno l’opportunità di curiosare sotto il terriccio, incontrando insetti e lombrichi che saranno all’opera per tener vivo il bosco e vedere piante e fiori. Dalle 15. – Tutto il programma

Gornate Olona – Il Monastero di Torba Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Gornate Olona (VA), incontra la letteratura per l’infanzia e propone una serie di incontri con autori; il primo è per domenica 11 marzo, alle 15, con Cinzia Ghigliano, disegnatrice di fumetti, che presenterà il suo ultimo lavoro, “Il ripostiglio” scritto da Saki e di cui ha realizzato le illustrazioni. – Tutto le informazioni

MUSICA

Varese – Appuntamenti alla Coopuf: Giovedì 8 marzo, alle ore 20,30 in scena lo spettacolo teatrale “Due destini”, venerdì il concerto di Carmen et les Papillons mentre sabato 10 marzo, alle ore 22, Litfiba Trilogia Live e Davide Gammon. Domenica aperitivo Teranga – Tutto il programma

Varese – Il fine settimana al Twiggy Caffè inizia venerdì 8 marzo con Odd Beholder e prosegue sabato con Cuori Matti, la serata a cura di Dj Marvin. – Tutto il programma

Albizzate – Al The Family live Andrea Manenti (L’Avversario), autore, cantante e polistrumentista di Varese. Attivo dalla seconda metà degli anni 90, è stato front-man, cantante e bassista della band dark-wave Mind Drop e successivamente della band dark-ellettro-pop Plastìk fino al suo scioglimento nel 2000. Dalle 22, ingresso libero.

Venegono Superiore – La Proloco di Venegono Superiore invita tutti all’iniziativa organizzata in occasione della Festa della donna. Domenica 11 marzo alle 16.30 in Sala consiliare (in piazza Mauceri 12) si terrà un concerto intitolato “Ai confini del mondo” con la Celtic Harp Orchestra. – Tutto il programma

Besozzo – Un grande appuntamento blues per la provincia di Varese. Venerdì 9 marzo il Teatro Duse di Besozzo ospita il concerto di Luke Winslow King e Roberto Luti, organizzato da Black&Blue in collaborazione con il comune di Besozzo. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Arriva il weekend e il Circolo Gagarin di Busto Arsizio si prepara a festeggiarlo. Venerdì circolo aperto (nel giorno del compleanno del cosmonauta in persona: Jurij Alekseevic Gagarin), sabato live dei OTR, domenica si guarda la nazionale di rugby e giochi in scatola – Tutto il programma

Busto Arsizio – Domenica 11 marzo, alle 16, al Museo del Tessile di Busto Arsizio è in programma “Da Beethoven ai Beatles”. Marco Ravasio ( violoncello ) con Claudio Demicheli( pianoforte) presentano una simpatica ed entusiasmante antologia di brani famosi dall’Adagio di Beethoven fino a Penny Lane dei Beatles, passando per Schubert, Schumann, Mendelssohn, Saint-Saens, Fauré, Ravel, Debussy, Joplin, Gershwin. Ingresso: 5 euro con rinfresco.

Castellanza – Domenica 11 marzo alle ore 16.30 in Villa Pomini secondo appuntamento con Musica in Villa con il concerto Fiorella Zito Family Sound – Tutto il programma

Rescaldina – Sabato 10 marzo, le cover acustiche dei Parsec a La Tela. L’osteria sociale di Rescaldina si apre ad una band storica del panorama musicale che è passata da un repertorio elettronico all’unplugged. Inizio alle 21.45.

CINEMA

SPORT

BASKET- Openjobmetis impegnata sabato sera (20,30) a Trento contro la Dolomiti Energia – Diretta LIVEBLOG su VareseNews

CALCIO- Partite interne sia per il Varese, sia per la Pro Patria: si gioca domenica 11 marzo dalle 14,30. Biancorossi contro il Bra, Tigrotti in attesa del Lumezzane – Diretta LIVEBLOG su VareseNews.

PALLAVOLO – Ultimo turno di stagione regolare per la Unet E-Work Busto Arsizio. Farfalle in campo sabato sera (20,30) a Scandicci – Aggiornamenti sul liveblog del basket.

Castellanza – I migliori giovani d’Italia sulla pedana di Castellanza. Sabato 10 e domenica 11 la palestra di via Leopardi ospita i campionati italiani under 17. Circa 120 gli atleti iscritti – Tutto il programma