Sp36 piena di buche dopo la pioggia

La strada provinciale assomiglia ad un gruviera d’asfalto. La Sp36 nel tratto tra Cazzago Brabbia e Bodio Lomnago, dopo la pioggia degli ultimi giorni, si è riempita di buche sia a bordo strada sia in mezzo alla carreggiata.

Alcuni automobilisti hanno già pagato pegno, finendo con le ruote nelle voragini, invisibili soprattutto al buio: «Ieri sera alle 23 sono finito in una di queste buche – racconta un automobilista, costretto a fermarsi in un’area parcheggio a Cazzago Brabbia -: risultato, pneumatico bucato e cerchione da buttare».

Oggi, venerdì 16 marzo, in mattinata il vigile urbano di Cazzago Brabbia ha provveduto a posizionare cartelli e segnali per evitare che altri automobilisti finiscano nelle buche. Il tratto stradale è di competenza della Provincia di Varese che provvederà alla riparazione: «I danni – spiegano da Villa Recalcati -, sono dovuti a lavori di posa della fibra ottica di Telecom. L’asfalto posato si è deteriorato a causa delle precipitazioni. I nostri tecnici interverranno al più presto per riparare i tratti danneggiati».