Spacciava a scuola, denunciato 18enne

Vendeva marijuana ai suoi compagni di scuola e a casa aveva racimolato qualcosa come 1000 euro. Gli agenti del commissariato di Busto Arsizio sono arrivati a lui dopo che, nei giorni scorsi, avevano fermato alcuni coetanei con modiche quantità di stupefacente addosso i quali avevano fornito una descrizione del pusher.

Durante un appostamento davanti all’ingresso della scola i poliziotti hanno individuato il ragazzo che corrispondeva alla descrizione fornita dai giovani consumatori e l’hanno perquisito. Nel giubbotto hanno trovato alcune dosi già confezionate di marijuana che – ha ammesso – erano destinate ad alcuni giovani coi quali aveva appuntamento.

A casa, infatti, gli agenti hanno trovato tutto il necessario per confezionare la sostanza, 15 grammi di marijuana, un iPhone con numerosi contatti via chat con i clienti e 1000 euro in contanti. Per lui, da poco maggiorenne, è scattata la denuncia.