Sparatoria a Buscate, denunciate tre persone

Lesioni gravi e porto e detenzione abusiva di arma da fuoco. Sono queste le accuse a cui dovranno rispondere tre persone, denunciate dai carabinieri di Legnano dopo la sparatoria in una casa popolare di Buscate.

I militari hanno individuato nella notte la persona che nella serata di sabato (giorno della sparatoria) risultava irreperibile. Le accuse sono in concorso per tutti e tre, la pistola non è ancora stata trovata.

I FATTI – Nel quartiere di case Aler di via Pietro Micca a Buscate sabato pomeriggio (10 marzo) intorno alle 14 un ragazzo di origine albanese è rimasto ferito, colpito da alcuni proiettili. All’origine della lite i dissidi tra una famiglia albanese e un’altra famiglia italiana, per il diritto di usufruire di un appartamento, occupato abusivamente.