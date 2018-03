Spari alla case popolari, ferito un ragazzo

Spari a Buscate, nel quartiere di case Aler di via Pietro Micca. È successo intorno alle 14 di oggi, sabato 10 marzo: un ragazzo di origine albanese è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati mezzi dei carabinieri di Legnano e tre ambulanze.

I colpi di pistola (ancora da chiarire il numero complessivo) sono stati esplosi nel corso di una violenta lite scoppiata tra una famiglia albanese e un’altra famiglia, per il diritto di usufruire di un appartamento. Un fenomeno, quello dell’abusivismo, che era già salito all’onore delle cronache nei giorni scorsi.

La persona che esploso i colpi è fuggita ed è attualmente ricercata.