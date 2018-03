“Sono qui con te”: spazio di confronto per le neomamme

Da lunedì 12 marzo a Varese aprirà uno spazio dedicato a mamme e neonati: si chiama “Sono qui con te” e prevede una serie di incontri che si svolgeranno nella Scuola dell’lnfanzia “Giovanni da Bizzozero”.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un progetto più ampio ed articolato promosso dall’amministrazione in sintonia con quanto stabilito dalla legge Buona Scuola in merito alla fascia di età 0 – 6 anni. Il Progetto è costituito da numerose proposte finalizzate alla realizzazione di un sistema integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni. Tale proposta nello specifico ha come finalità il sostegno all’infanzia attraverso il supporto alla genitorialità.

«Questo progetto è davvero importante – spiega l’assessore ai Servizi educativi, Rossella Dimaggio – perché è dedicato a un momento molto delicato nella vita delle donne: i mesi che seguono la nascita del bambino sono meravigliosi, ma possono nascondere paure e incertezze. Poter usufruire di un luogo dedicato dove potersi confrontare con altre madri ed essere coccolate da esperti può fare la differenza. In questo modo offiramo una importante opportunità alle neomamme e ai loro piccolissimi figli. Naturalmente aspettiamo anche i papà”.

Le attività proposte nello spazio aperto a mamme e neonati.

Sarà attivo tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dal 12 marzo e fino a fine giugno 2018.

Il progetto “Sono qui con te” prevede tre tipologie di iniziative: ci saranno momenti di confronto in cui ogni donna con il proprio bambino/a può formulare domande, fare qualcosa per sé e per il proprio bambino/a in modo sereno e senza fretta. Gli incontri saranno gestiti da un’operatrice dell’Associazione Il Melograno e da un’educatrice del Comune di Varese. Questi incontri si svolgeranno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.00.

Ci sarà quella la musicoterapia: attività che intende promuovere lo sviluppo neurologico e socio affettivo del bambino e la conoscenza dei suoi segnali attraverso il canto e il suono. Gli incontri saranno gestiti da una musicoterapista dell’Associazione TINCONTRO e da un’educatrice del Comune di Varese. Questi incontri si svolgeranno il venerdì dalle 9.00 alle 10.00.

Ci saranno infine incontri di Massaggio Infantile: un corso di massaggio neo-natale rivolto alla coppia madre bambino per stimolare attraverso il contatto fisico una relazione profonda tra madre e neonato e facilitare nel neonato la maturazione fisica, psicologica ed emotiva. Saranno 6 appuntamenti condotti da un’ostetrica del Consultorio La Casa e da un’educatrice del Comune di Varese. Il corso di massaggio infantile si svolgerà il lunedì dalle 9.00 alle 10.00.

Le iniziative sono tutte gratuite ma è necessario iscriversi. Per maggiori informazioni www.comunedivarese.it Link diretto: https://goo.gl/vFkt7a