Spazio Officina presenta l’opera di Francesco Vella

Una selezione di opere inedite provenienti da collezioni private e dallo studio dell’artista ripercorre, nella prima mostra antologia, più di trent’anni di intensa attività creativa e ricerca pittorica di Francesco Vella.

L’esposizione, in corso da sabato 24 marzo a domenica 29 aprile 2018 presso lo Spazio Officina di Chiasso (Svizzera) mette in luce la visionarietà dell’artista ticinese in relazione agli aspetti fondanti dell’arte del nostro tempo ponendo l’accento in particolare sull’opera grafica dell’artista, fondamentale nel suo percorso e di raffinata esecuzione: dalla serigrafia all’incisione, dall’assemblaggio al collage, dal disegno alla tempera. Sono inoltre presentati i suoi lavori più recenti.

In mostra saranno quindi illustrati più di trent’anni di attività creativa attraverso 200 opere, partendo dalle prime esperienze degli anni Ottanta prevalentemente a carattere “post-informale” realizzate dopo il periodo di formazione all’Accademia di Belle Arti di Brera (dove si diploma nella disciplina “Pittura” con Zeno Birolli nel 1980).

La sua ricerca prende la forma di opere fortemente materiche che incorporano immagini, anche fotografiche (dalla storia dell’arte alla cronaca ecc.), insieme a piccoli oggetti, plastiche, giocattoli, peluche, transitando tra la complessità del reale e stratificazioni dell’interiorità.

Il minimalismo astratto che abbraccia Vella negli ultimi anni lo porta a riflettere sul less is more; compaiono il segno grafico, la scrittura primigenia, elementare, primitiva, le parole dell’anima che si accavallano e si sovrappongono fino a risultare quasi illeggibili. Le scritture, le parole, le frasi sembrano provenire da conversazioni quotidiane (“dov’è la madre…”, “ero”, “parli poco oggi”) o da conversazioni con i media (“ciao Brad Pitt”, “25 Gesù + 2 Google”).

L’esposizione è a cura di Dalmazio Ambrosioni, critico d’arte, e Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del m.a.x. museo e dello Spazio Officina, s’inserisce nel filone “Genius loci” dedicato agli approfondimenti tematici di artisti contemporanei legati per nascita o per operatività al Canton Ticino, con particolare riferimento a Chiasso.

L’inaugurazione della mostra Francesco Vella. Visioni dell’arte: la ricerca del segno in pittura ha luogo venerdì 23 marzo 2018 alle ore 19.00, alla presenza dell’artista, di Davide Dosi, capo Dicastero Educazione e Attività culturali di Chiasso, e dei curatori Dalmazio Ambrosioni, critico d’arte, e Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del m.a.x. museo e dello Spazio Officina di Chiasso. Al termine, un aperitivo sarà offerto a tutti i presenti.

FRANCESCO VELLA

VISIONI DELL’ARTE: LA RICERCA DEL SEGNO IN PITTURA

Spazio Officina (Via Dante Alighieri 4), Chiasso (Svizzera)

24 marzo – 29 aprile 2018

Orari: martedì–venerdì, ore 14.00–18.00; sabato–domenica–aperture speciali, ore 10.00–12.00 e 14.00–18.00; lunedì chiuso

Informazioni

t +41 58 122 42 52, info@maxmuseo.ch, www.centroculturalechiasso.ch

Aperture speciali: domenica 1° aprile 2018 (Pasqua); lunedì 2 aprile 2018 Pasquetta). Chiuso venerdì 30 marzo 2018 (Venerdì Santo); sabato 31 marzo 2018 (Sabato Santo).

Ingresso: Intero: CHF/Euro 7.- Ridotto: CHF/Euro 5.- (AVS/AI, over 65 anni, studenti, FAI SWISS, FAI, TCS, TCI, convenzionati). Ingresso cumulativo Spazio Officina + m.a.x. museo (m.a.x. museo: mostra Ercolano e Pompei: visioni di una scoperta fino al 6 maggio 2018) Intero: CHF/Euro 12.- Ridotto: CHF/Euro 10.- (AVS/AI, over 65 anni, studenti, FAI SWISS, FAI, TCS, TCI, convenzionati)