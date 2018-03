St.Patrick’s in Somma porta specialità irlandesi e birra verde

Per gli amanti del mondo irlandese ecco la seconda edizione della festa di san patrizio targata Rock Inn Somma.

Da venerdì 16 marzo a domenica 18 Marzo, a Somma Lombardo (area Mercato) si svolgerà infatti il St. Patrick’s Inn Somma 2018: musica, buon cibo e buona birra direttamente dall’isola del trifoglio.

La festa aprirà i battenti appunto venerdì alle ore 19:00 in uno stand caldo e coinvolgente, adatto a trascorrere serate in compagnia di amici e famigliari. «Il nostro staff, sempre cordiale e pronto a supportarvi in ogni vostra richiesta, vi proporrà piatti tipici della tradizione irlandese (spezzatino di manzo alla birra, colcannon, fish and chips… e dalle ore 22 la nostra mitica hamburgheria!) e un vasto assortimento di dolci e birre irlandesi, compresa l’immancabile birra verde di san patrizio».

Le serate saranno allietate da musica dal vivo che si richiamano alle sonorità celtiche ed irlandesi: Venerdì faremo festa con i Dirty Artichokes, sabato con i Folkheads e domenica si pranza con la musica dei The Irish Coffees Trio.

Allegria, divertimento e coinvolgimento saranno le compagne di un weekend da non perdere che segna l’apertura della stagione degli eventi e delle saghe sommesi e che vedrà l’associazione Rock Inn Somma protagonista come sempre.

L’evento è patrocinato dall’amministrazione sommese.

«Per maggiori informazioni cerca Rock inn Somma su Facebook! Vi aspettiamo numerosi».