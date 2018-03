Sta bene la ragazzina trascinata dal treno a Magliaso

Sta bene ed è già stata dimessa dall’ospedale la ragazzina di 11 anni che l’altro giorno era stata trascinata per alcune decine di metri dal treno alla stazione di Magliaso, dopo essere rimasta incastrata con un piede nella porta del vagone.

Lo riporta il quotidiano Ticinoline, che ha anche intervistato il direttore delle Ferrovie Luganesi.

Intanto sono in corso gli accertamenti tecnici per capire come possa essersi verificato l’incidente, e già nella notte successiva al fatto tutti i treni della società sono stati controllati.

Nell’intervista il direttore Roberto Ferroni anticipa anche una novità: «Con il nuovo materiale rotabile che riceveremo nell’estate 2020 avremo un upgrade in termini di sicurezza. Non solo per i passeggeri, ma anche per il macchinista. Arriveranno dei convogli modernissimi integrati con un sistema efficiente di videosorveglianza sulle porte».