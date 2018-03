Stefano Accorsi a teatro, lo spettacolo è stato annullato

Il Teatro di Varese comunica al pubblico che a seguito della cancellazione dell’intera tournée da parte della produzione, lo spettacolo “Favola del principe che non sapeva amare” con Stefano Accorsi, previsto mercoledì 28 marzo alle ore 21, è stato annullato. Riportiamo qui di seguito il comunicato a firma di Stefano Accorsi, Marco Baliani e Marco Balsamo:

“C’era una volta…” così cominciano le storie. Anche questa nostra Favola del principe che non sapeva amare comincia allo stesso modo e narra di un viaggio esistenziale. Solo che questa volta la storia non siamo riusciti a concluderla. Il Tempo tiranno, proprio come accade nella storia, è intervenuto a tarpare le nostre visioni con le sue rigide clessidre. E a pochi giorni dalla prima dello spettacolo non ci siamo sentiti di mostrare agli spettatori un’opera non compiuta.

Non compiutamente sentita da noi come avremmo voluto che fosse. Abbiamo così deciso di prenderci altro tempo e di rimandare la nostra narrazione a più lieti giorni. Se il teatro è luogo ove l’invisibile diventa visibile ai sensi, saremo pronti solo quando questo trapasso metamorfico sarà percepibile sulla scena e la Favola vivrà allora nella sua dimensione più autentica, portatrice di segreti e di misteri.

Stefano Accorsi, Marco Baliani, Marco Balsamo

Dati i margini di tempo molto ristretti che non consentono al teatro di giungere ad una proposta alternativa di pari livello, informiamo i gentili spettatori che lo spettacolo non verrà sostituito, pertanto invitiamo chi fosse in possesso dei biglietti a richiederne il rimborso presso il punto vendita di acquisto entro sabato 28 aprile.

Gli abbonati potranno richiedere il rimborso della quota abbonamento riferita allo spettacolo annullato presentando il tagliando in biglietteria sempre entro sabato 28 aprile (ricordiamo che in caso di più abbonamenti intestati allo stesso nominativo, è necessario consegnare in biglietteria tutti i tagliandi in possesso, in caso contrario non sarà possibile rimborsare i tagliandi non consegnati).