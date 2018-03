Stop al bullismo: incontro nella sala Kolbe

“Stop al Bullismo: l’ignoranza di credersi forti. Cos’è, come si affronta e quali sono le conseguenze” è il titolo dell’incontro promosso dal Festival del Racconto Premio Chiara il prossimo 10 aprile nella sala Kobe di viale Aguggiari 140 a Varese.

Interverranno:

Francesca Brianza, “Legge Regionale n. 1/2017 – Prevenzione e contrasto in materia di bullismo e cyberbullismo”

Pietro Laghezza, comandante dei Carabinieri Compagnia di Saronno. “Bullismo e responsabilità:fenomeno o condotte illecite?”

Sara Evangelista, pedagogista. “Bullismo e cyberbullismo, quali gli interventi educativi? La prevenzione educativa come migliore strategia”

Adriana Battaglia, esperta internazionale, Rete Not bullying, Yes empathy! (Capofila Istituto G. Cardano Gallarate) “Tripax: un efficace metodo europeo per prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo”

Franco Posa, criminologo esperto in neuroscienze forensi. “Studio, sensibilizzazione e contrasto di bullismo e cyberbullismo”

Moderatore Bambi Lazzati, direttrice Premio Chiara