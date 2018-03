L’Assessorato alla Cultura del Comune di Inarzo organizza un nuovo appuntamento con “Incontro con l’autore… in biblioteca”.

Giovedì 15 marzo sarà la volta di Sergio Scipioni con il suo “L’agenda in pelle” : storie di evasori, escort e contrabbandieri.



LA TRAMA

In un afoso pomeriggio di una domenica di luglio del 1980, il caldo appiccica la divisa addosso e in caserma sono di turno il maresciallo Speroni e il finanziere Careddu, detto Nòcciolo. Una visita inaspettata interrompe la monotonia del lavoro d’archivio. Una donna bellissima consegna a Speroni un’agenda in pelle dove il marito, affermato chirurgo estetico, annota i pagamenti che riscuote in nero. Gemma Stankovic vuole così vendicarsi dell’infedeltà del consorte. Inizia così l’indagine della Guardia di Finanza per dipanare l’intricato groviglio che si cela fra le righe di quei clandestini appunti. Fra Porto Ceresio, Milano e la Svizzera, con Speroni e Nòcciolo indagheranno il loro capitano, Alex Ponzi, e Il Cobra, aitante agente aggiunto. Dietro quel “nero” c’è ancor più nero. Indistricabile e contagioso. Solo ventisei anni dopo, in un’altrettanto torrida estate, anche le radici più

profonde della vicenda saranno quasi completamente portate alla luce. Quasi. Perché il gorgo implacabile del male ha inghiottito per sempre l’ultimo oscuro pezzo di verità. (Edizioni dEste)

Modera la serata: Emiliano Pedroni

Ore 21.00 Biblioteca comunale, Via Patrioti 28 Inarzo – Ingresso Libero