Storie e racconti, al Monastero incontri per i più piccoli

Storie immaginate, disegnate, vissute: il Monastero di Torba Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Gornate Olona (VA), incontra la letteratura per l’infanzia e propone una serie di incontri con autori, illustratori ed editori, in collaborazione con la prestigiosa casa editrice Orecchio Acerbo che pubblica libri illustrati per bambini e che per il secondo anno rinnova la sua collaborazione con la Fondazione.

Domenica 11 marzo, 15 aprile, 13 maggio, 2 e 16 settembre, alle ore 15, i bimbi potranno leggere, costruire, sperimentare insieme il mondo dei libri.

Il primo appuntamento è per domenica 11 marzo con Cinzia Ghigliano, disegnatrice di fumetti, che presenterà il suo ultimo lavoro, Il ripostiglio, scritto da Saki e di cui ha realizzato le illustrazioni. Una storia per ridere dei soprusi dei grandi, trasformare le punizioni in doni e un invito a contare sempre sull’immaginazione. Dopo la lettura è prevista un’attività curata dall’illustratrice. L’attività è prevista per bambini da 6 a 10 anni, su prenotazione.

Domenica 13 maggio interverrà Simona Mulazzani per presentare Il libro incompleto, curato insieme a Daniele Melani – in arte Spider, un libro per accompagnare i più piccoli alla scoperta del mondo che li circonda e per invitarli a costruire storie inventando mondi nuovi e diversi. L’evento è adatto ai bambini da 5 a 9 anni, su prenotazione.

Con il Patrocinio di Provincia di Varese. Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2018”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge quest’anno la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Monastero di Torba

Giorni e orari: domenica 11 marzo, 15 aprile, 13 maggio, 2 e 16 settembre, ore 15. Ingressi bambini e attività: Intero: 8 €; Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: 3 €; Per i genitori accompagnatori: Intero: 7 €; Iscritti FAI e residenti Gornate Olona: gratuito. Per informazioni e prenotazioni: tel. 328.8377206; faitorba@fondoambiente.it; www.fondoambiente.it.