Strade percorribili, ma attenzione alla neve ghiacciata

Strade salate e spazzaneve pronti: la nevicata, annunciata ampiamente da bollettini meteo e di protezione civile, non ha sorpreso l’Alto Varesotto, coperto da qualche centimetro di neve, forse qualche fiocco in più che nel resto della provincia, in questa nevicata di marzo.

Questa mattina alle 8 a Luino centro era presente un centimetro di neve (nella foto), il doppio nella zona alta della città, a circa 400 metri di altitudine sul livello del mare: mezzi spazzaneve in funzione, comunque, fanno sapere dal Comune, e massima attenzione alla guida: occorre dotarsi di mezzi invernali per viaggiare in sicurezza.

Strade pulite anche sulle via principali di accesso verso nord.



Qualche strada imbiancata quando si entra nelle vie di competenza comunale, ma con accumuli al suolo di un paio di centimetri, nulla di più.

Sul territorio la Polizia Stradale sta pattugliando le strade e sono al lavoro i mezzi spazzaneve nelle tratte di competenza Anas. In mattinata sono operative tre pattuglie della Stradale di Luino, una di Varese e una di Busto Arsizio lungo la statale 336 della Malpensa.

Percorribili senza problemi sono anche le statali del Nord: sulla 394 della Valcuvia e la 233 della Valganna non si registrano problemi, ma occorre fare attenzione in quanto la neve che scende è particolarmente ghiacciata e trova clima rigidissimo a terra: stamane la temperatura al suolo era di -4.

A Busto Arsizio sulle strade principali i mezzi sono intervenuti per lo spargimento di sale già dalla mezzanotte e la viabilità è regolare. Sulle strade secondarie si interverrà in giornata.