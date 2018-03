Strade pulite: “Ecco mister 70 sacchi”

Otto casse tra vetro, lattine e pneumatici. Plastica schifezze e cartacce recuperate da boschi, rivette, prati a margine delle principali strade della Valcuvia.



Tutto merito di questo “eroe civile” ha un nome e un cognome: Ermanno Masseroni, pensionato di Cuvio che in una settimana ha totalizzato un vero e proprio record: 70 sacchi di spazzatura tolta dai boschi.

Galleria fotografica Valcuvia e Luinese: trade pulite grazie al super volontario 4 di 8

Masseroni ha un maestro, ed è quel Damiano Marangoni, il “pulitore della Valganna” che la seminato bene: in tanti stanno occupandosi di alcune strade della Valcuvia e Luinese, sottratte al malcostume degli incivili col più formidabile degli spot: l’esempio.

Ermanno lo si vede con la bella stagione in sella alla sua bici con la pettorina rossa o gialla che insossa nella bella stagione. Ora gira a bordo della sua auto, raccoglie la sporcizia e la raduna in sacchi che poi vengono raccolti dagli addetti.

E dopo la pausa invernale è ripartita alla grande l’attività di pulizia ai bordi delle strade che da Cuvio portano a Rancio Valcuvia attraversando Castello Cabiaglio e Brinzio.

Un grazie speciale, per l’encomiabile opera, ad Ermanno che da Cuvio commenta affranto: «Nonostante l’età non riesco ancora a comprendere come si possa maltrattare in questo modo la natura».