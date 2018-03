Strade da vivere si farà l’8 aprile

Strade da vivere, la manifestazione che per un giorno lascia in garage tutte le auto del paese si farà, ma non domenica prossima, 18 marzo, bensì l’8 aprile.

Lo hanno reso noto gli organizzatori che in una nota avvisano della decisione.

Il motivo dell’ulteriore posticipo sta nel fatto che il prossimo weekend la zona del Medio Verbano sarà interessata da una grande manifestazione ciclistica.

Si tratta del 20° “Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio”, prova UCI Women’s World Tour, con partenza da Taino ed arrivo a Cittiglio, e il 6° “Trofeo Da Moreno” – Piccolo Trofeo A. Binda – prova di Coppa delle Nazioni per donne Juniores – con lo stesso programma, partenza da Taino arrivo a Cittiglio.

La nuova data sarà quindi l’8 aprile 2018: si tratta di una data unica e nel caso di maltempo anche quel giorno l’evento sarà annullato.