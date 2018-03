Street art e fumetti, comincia #inbiblioteca

Comincia con un doppio appuntamento il programma per #INBIBLIOTECA, l’iniziativa promossa dal Comune di Varese che ha come obiettivo principale quello di rilanciare e affermare gli spazi di via Sacco come luogo centrale e vitale della cultura in città.

Si comincia domenica 18 marzo con un doppio appuntamento: alle 16″Street Art. Da espressione spontanea ad arte commissionata”, Incontro con l’artista Seacreative e Sofia Macchi titolare della Galleria Punto sull’Arte. Modera Andrea Ciotti. Si tratta del primo dei tre incontri curati dall’Associazione WG Art del ciclo: “Street art tra arte urbana e gallerie d’arte. In dialogo con la storia“.

Durante il dibattito l’artista Seacreative parlerà della nascita della “street art” da dove arriva e dove sta andando, da arte illegale, ad arte commissionata e strumentalizzata. Un viaggio attraverso foto e video di artisti che vivono il tessuto urbano in mille modi diversi.

Inoltre, si parlerà dell’ esperienza varesina portata avanti in questi anni dalla associazione Wg Art e della collaborazione nata recentemente con Sofia Macchi della Galleria Punto sull’Arte, grazie alla quale si sta realizzando il progetto della decorazione artistica delle cabine semaforiche in città con il coinvolgimento del Comune di Varese e di artisti di diversa estrazione, contaminazione e connessione.

Alle 18.00 invece saranno protagonisti i fumetti, con l’incontro: “La fantascienza nel fumetto, da Godzilla a Nathan Never”. Antonio Serra, storico sceneggiatore della Bonelli e “papà” del fortunato fumetto “Nathan Never” racconterà la storia del fumetto di fantascienza, gli archetipi e i topos ormai parte del nostro immaginario, i segreti e le peculiarità della scrittura del fumetto d’autore.

Serra muove i suoi primi passi nel mondo dell’editoria e della fiction di carta alla fine degli anni Settanta, quando cura la rivista amatoriale di fantascienza “Fate largo”. Approdato alla Bonelli, Serra scrive sceneggiature per Martin Mistère e Dylan Dog, ed elabora i progetti di Nathan Never e Legs Weaver. Nel 2007 è alle redini del nuovo semestrale legato al mondo di Nathan Never: Universo Alfa. Da due anni insegna sceneggiatura del fumetto presso l’associazione ComicArte Varese e nel 2017 è uscito l’albo “Astromostri” per la collana “Le Storie” (SBE) disegnato da Maurizio Rosenzweig.

Tutti gli incontri sono gratuiti.