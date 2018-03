Studenti europei insieme per un futuro sostenibile

Si è concluso ieri, domenica 4 marzo, il Meeting finale del progetto S.A.V.E Cities a Le Teil in Francia. Delegazioni di studenti provenienti da Regno Unito, Germania, Finlandia e Italia hanno lavorato insieme per una settimana per mettere in pratica quanto hanno imparato sul tema della sostenibilità ambientale e a ideare una città ideale per il futuro.

Nonostante il clima rigido e le abbondanti nevicate abbiamo messo a dura prova gli organizzatori e i partecipanti, tutto il programma, fitto di attività e impegni, si è svolto regolarmente. Ogni delegazione ha anche avuto modo di cucinare un piatto tipico. Grande successo per gli spaghetti alla carbonare cucinati dagli studenti dell’ITE Tosi della 3CF: Matteo Delodovici, Alberto Rozzoni, Davide Grassi, Greta Gianandrea, Giulia caldarola e Filippo Amicone.

Gli studenti sono stati accompagnati e coordinati nelle attività preparatorie del progetto dalle proff Stefania Savoia e Chiara Colombo.