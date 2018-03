Successo per le Giornate del Fai. San Siro e il Pirellone i più visti

Grande successo per la 26esima edizione delle Giornate FAI di Primavera: quasi 700.000 persone in coda per visitare gli oltre 1000 beni aperti in 400 località in tutta Italia.

Le Giornate FAI di Primavera sono state ancora una volta una grande festa italiana, un grande evento dedicato ai beni culturali. Centinaia di migliaia di persone si sono messe in coda per scoprire la straordinaria varietà delle aperture: un’Italia che si riconosce sempre di più nella vastità del suo patrimonio culturale e nella ricchezza della sua storia anche e grazie al fondamentale supporto di oltre 7.500 volontari e 40.000 Apprendisti Ciceroni.

Record di visitatori in Lombardia dove 175.000 persone hanno visitato i 185 beni aperti.

A Milano circa 65.000 hanno scelto di partecipare alle Giornate FAI di Primavera.

Il bene più visto a Milano è stato lo Stadio Meazza con quasi 10.000 persone e 7.000 al Grattacielo Pirelli (in entrambi i beni le code sono state chiuse già dalle 14.30 per eccesso di visitatori). Anche Palazzo Clerici, aperto già in altre Giornate FAI, ha visto oltre 6.000 persone.

Oltre 7.500 hanno partecipato al percorso tra palazzi, ville e giardini di Cusano Milanino. Grande successo per la provincia che ha visto l’affluenza di oltre 55.000 visitatori. Tra i beni del FAI il più visto è stato Villa del Balbianello a Tremezzina (CO) con 4.000 visitatori.

Le aperture dell’edizione 2018 di Giornate FAI di Primavera sono state rese possibili grazie al fondamentale contributo di importanti aziende: Ferrarelle, acqua ufficiale del FAI, da sette anni prezioso sostenitore dell’evento e presente con il suo Parco Sorgenti di Riardo nella lista dei luoghi visitabili nelle due giornate, è stata affiancata dalla presenza di Enel Energia, la società di Enel che con più di 11 milioni di clienti è leader nel Mercato libero dell’energia, entrambe in qualità di Main Sponsor.

Si è rinnovato per il quinto anno consecutivo il significativo contributo di Banca Generali, realtà leader in Italia nel private banking che sarà sponsor insieme a Perfetti Van Melle con il brand Golia Herbs, presente con il suo prodotto in una selezione di aperture.

DHL Express Italy, in qualità di Logistic Partner, hanno garantito per il quarto anno consecutivo la movimentazione di tutti i materiali nei siti delle Giornate FAI di Primavera. Si ringrazia inoltre GEDI Gruppo Editoriale per la consolidata collaborazione.

La 26ª edizione delle Giornate FAI di Primavera ha ricevuto la Targa del Presidente della Repubblica quale suo premio di rappresentanza. In collaborazione con la Commissione Europea nell’ambito dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con il Patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane e di RAI Responsabilità Sociale.

Il FAI ringrazia Province, Comuni, Soprintendenze, Università, Enti Religiosi, FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta, le Istituzioni Pubbliche e Private, i privati cittadini e tutte le aziende che hanno voluto appoggiare la Fondazione, oltre alle 120 Delegazioni, agli 89 Gruppi FAI e agli 87 Gruppi FAI Giovani e ai 7500 volontari che con il loro lavoro capillare e la loro collaborazione hanno reso possibile l’evento.

Grazie agli oltre 40.000 gli Apprendisti Ciceroni®, giovani studenti che hanno illustrato aspetti storici e artistici dei monumenti.