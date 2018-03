Sul tetto del Pirellone torna a covare il falco pellegrino

A un anno di distanza, il tetto del Pirellone a Milano torna a essere dimora sicura per covare le uova. Lo scorso anno a marzo, due falchi pellegrini adottarono questo tetto a 125 metri d’altezza come loro rifugio per far crescere la famiglia. Tutte le fasi della covata furono seguite in diretta streaming grazie alle telecamere posizionate sul tetto.

La scorsa settimana, i falchi sono tornati e hanno lasciato un nuovo uovo.

La diretta della cova è dunque ripresa con attenzione per ripercorrere le fasi sino all’apertura dell’uovo e i primi giorni del piccolo che poi spiccherà il volo nel cielo di Milano.