“Sumirago in Corto”, aperto il bando per giovani registi

L’Assesorato alla Cultura di Sumirago in provincia di Varese organizzano per l’anno 2018 la prima edizione della Rassegna di Corti cinematografici “Sumirago in Corto”. La manifestazione si rivolge a tutti gli appassionati del settore che hanno prodotto cortometraggi, con l’obiettivo di valorizzare i giovani registi, promuovere e divulgare il cortometraggio in tutte le sue forme come linguaggio artistico ed espressivo.

Saranno particolarmente gradite le opere che contribuiscono alla promozione del territorio attraverso l’arte cinematografica. Per questo motivo, sono previsti premi speciali per eventuali opere di autori che sceglieranno come location il territorio della Provincia di Varese

TERMINE DI PRESENTAZIONE:

Per partecipare, ogni regista o chi altro detiene i diritti del corto, dovrà presentare i propri lavori. Entro e non oltre il 15 luglio 2018.

La proiezione e la premiazione delle opere selezionate avverrà il 21- 22 di settembre presso la Sala di proiezione nel comune di Sumirago. Per ulteriori informazioni e per l’iscrizione andare su www.comune.sumirago.va.it/eventi.html e scaricare le schede d’iscrizione ed inviarla alla mail: sumiragoincorto@gmail.com