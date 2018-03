Hanno svuotato la piscina di Moriggia

Sono state svuotate nella giornata di mercoledì 21 marzo le vasche della piscina Amsc di Moriggia.

Era un atto ormai atteso, dopo l’annuncio da parte di Amsc dello stop alla stagione della piscina coperta, dopo la chiusura “provvisoria” dell’impianto il 20 febbraio scorso, data in cui si è manifestato (nuovamente) il problema di piccoli cedimenti di pannelli dalla controsoffittatura.

La perizia successiva disposta da Amsc, in accordo con il Comune (socio di maggioranza della multiutility), ha confermato la presenza di problemi diffusi alla controsoffittatura e anche ai cunicoli sotto le vasche. La stessa perizia ha ipotizzato interventi-tampone per i due problemi (una rete per il controsoffitto e una puntellatura dei cunicoli): Amsc ha valutato troppo consistente l’intervento provvisorio, dovendo fare i conti comunque con un più ampio, ancora atteso intervento di rinnovo complessivo della struttura. Il sindaco Cassani invece ha sostenuto a lungo la necessità di riaprire, mandando addirittura l’assessore Sandro Rech e un tecnico per un secondo sopralluogo.

Amsc intanto ha iniziato le operazioni per raccogliere le domande di rimborso degli utenti, che son dovuti emigrare verso altre piscine della zona (curiosità: sulla zona di Gallarate si vede anche un certo numero di inserzioni pubblicitarie delle altre piscine, anche su web e social).

Svuotate le vasche, la previsione è di ripartire al 28 maggio con la stagione estiva al’aperto: anche i lavoratori interinali rimangono in carico in previsione di quella data. Resta da definire come e quando sarà attivato l’intervento di rinnovo complessivo, che deve passare attraverso un bando di gara.