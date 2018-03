Tutto tace, ma il Varese scende in campo a Borgosesia

Nessuna notizia, nessuna voce. Niente di niente. Non si sblocca la situazione societaria del Varese Calcio, proseguendo quindi lo stallo, nonostante la conferenza stampa di Fulvio Catellani di ormai due settimane fa. Intanto la squadra di mister Paolo Tresoldi prosegue tra tante fatiche la stagione. Giovedì 29 marzo (ore 15.00) i biancorossi faranno visita a Borgosesia per una trasferta molto insidiosa.

Se la vittoria di Pavia aveva acceso un lumicino di speranza per la salvezza, la sfortunata sconfitta contro l’Olginatese ha ributtato Ferri e compagni nei bassifondi, perdendo inoltre terreno delle dirette concorrenti. Il Varese è ora quartultimo in classifica con 34 punti, due in meno del terzetto formato da Pavia, Casale e Varesina che sono ai margini della zona playout.

Per quanto riguarda la squadra che affronterà il Borgosesia, saranno assenti l’infortunato Ghidoni e lo squalificato Pedrabissi. Rimangono da valutare le condizioni di Ferri, Palazzolo e Battistello, ma dei tre il dubbio più grande riguarda il centrocampista ex Inveruno. Torneranno a disposizione Fratus, che si riprenderà il posto sulla fascia destra difensiva, e De Carolis, che invece ha i favori del pronostico per il ruolo di punta centrale del 4-2-3-1.

Dopo un girone di andata molto positivo, concluso a ridosso della zona playoff, al giovane Borgosesia è mancata la continuità nel ritorno, con 16 punti raccolti nelle 13 gare della seconda metà di stagione fin qui disputate. Sette sconfitte (quattro su quattro a inizio anno) a fronte di quattro vittorie e un solo pari, 1-1 contro la Varesina in casa. A gennaio la stellina classe 1999 Giacomo Tomaselli ha lasciato la squadra per approdare al Monza, in Serie C. Il talentino nato e cresciuto nella società sesiana aveva già fatto male al Varese lo scorso anno, in occasione della vittoria 3-0 al “Franco Ossola”.

La diretta di VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #direttavn e #borgosesiavarese via Instagram e Twitter.