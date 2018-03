Tanti rinvii in Serie D, ma la Caronnese dovrebbe giocare

(Foto Facebook – Seregno Calcio)

La neve ha già lasciato il proprio segno sui tanti della Serie D. Sono tante le partite che verranno posticipate dall’originale data di domenica 4 a domenica 11 marzo, giorno nel quale era prevista la pausa di campionato. Si tratterà quindi di uno slittamento di sette giorni per la maggior parte delle gare in programma.

A oggi rimangono programmate per domenica 4 marzo solo due gare: Borgosesia – Pavia e Seregno – Caronnese. Tutte le altre sfide si svolgeranno domenica 11 alle ore 14.30, compresa la sfida tra Varese e Bra, per la qualche manca ancora l’ufficialità.

SEREGNO – CARONNESE

La neve è caduta copiosa anche a Seregno, ma la società brianzola ha intenzione di provare a spalare il terreno di gioco per permettere il regolare svolgimento della gara, chiedendo una mano ai propri tifosi.

Il Seregno Calcio comunica che farà di tutto per far disputare la partita di domenica con la Caronnese. La Società chiede un aiuto da parte dei volontari per spalare la neve dal “Ferruccio” sabato mattina per poi mangiare tutti insieme. Coloro che arriveranno allo stadio, dovranno portare con sé una pala per liberare la neve.

Il Seregno arriva da quattro vittorie di fila e quindi la società proverà a giocare per non far perdere il ritmo positivo alla squadra, che con mister Roberto Bonazzi sta attraversando un momento ottimo.

La Caronnese invece, dopo aver ritrovato la vittoria contro il Varese, cercherà di trovare continuità. Vincere ancora significherebbe per la squadra di mister Aldo Monza riavvicinarsi a Gozzano e Como.