Tappa in Valbossa per i runners del “Piede d’Oro”

Dopo l’esordio innevato della “Marciando per la Vita”, i partecipanti del “Piede d’Oro 2018” si ritrovano ad Azzate, sede di partenza e di arrivo della seconda prova stagionale: il 27° Grand Prix della Valbossa.

La gara è in programma domenica 4 marzo con ritrovo (a partire dalle 7,30) e quartier generale nel complesso dell’oratorio di via Cremona. Il minigiro dedicato ai più piccoli aprirà il programma alle 8,45 e in questa occasione misurerà 500 metri da percorrere all’interno del campo da calcio.

Alle ore 9 sarà data la partenza ai runners sia per il giro lungo (10,5 chilometri), sia per il corto da 3,5 chilometri: gli atleti effettueranno il raggruppamento all’interno del campo per poi uscire in via Vittorio Veneto, sede del via. Subito dopo – 9,05 – lo start per i protagonisti del nordic walking. (foto in alto: il passaggio a Vegonno)

Le premiazioni, orchestrate dagli speaker Mario Zanotti e Daniele Bonesini, cominceranno alle 10,30.

L’iscrizione alla gara costa 4 euro per adulti e gara open, 2 euro per ragazzi fino a 15 anni. L’organizzazione, in capo ai Runners Valbossa (tutte le info sul GP sul SITO ufficiale del club) mette a disposizione diversi parcheggi nei piazzali del vicino supermercato e in altre aree appositamente segnalate.

IL PERCORSO DEL GRAND PRIX

La partenza del 2017

Dopo lo start il percorso si snoda nel centro di Azzate, con bivio per il percorso corto dopo 600 metri. Dopo il primo chilometro ci sono 500 metri di salita dura, con tratti fino al 15% con il GPM sulla sommità da cui si ha a disposizione un panorama splendido.

Al secondo chilometro si raggiunge la piana di Vegonno seguito da una salita facile verso la frazione Dobbiate; dopo 5,5 chilometri si arriva al ristoro, momento che precede la salita che porta al Castello. Dopo il transito dal Belvedere, saliscendi finale verso il traguardo.