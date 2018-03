Tassisti abusivi a Malpensa, una denuncia

Stretta dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro e dai colleghi di stanza all’aeroporto internazionale di Malpensa per colpire i tassisti abusivi.

Nella mattinata di ieri, 30 marzo è stato individuato e fermato un cinquantunenne catanese e residente a Lonate Pozzolo già noto alle forze di polizia colto in flagranza dell’esercizio abusivo della professione di tassista.

L’uomo dopo aver identificato i potenziali e ignari clienti in arrivo al T1 si proponeva come un professionista regolarmente autorizzato. Ma la sua proposta non è sfuggita agli occhi esperti di chi sorveglia lo scalo: la pattuglia ha fermato poco dopo la partenza l’auto, già proiettata lungo la strada statale 336 in direzione Milano.

All’uomo è stata ritirata la patente e il veicolo in uso sottoposto a fermo amministrativo per la conseguente confisca. Dovrà inoltre rispondere alla mancata iscrizione alla “gestione separata artigiani” e provvedere al versamento di 4.000 euro di oneri previdenziali.

Gli investigatori avvertono: controlli analoghi saranno in corso anche nei prossimi giorni.