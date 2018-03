A teatro come al cinema e viceversa. Appuntamento allo Yak

Cinemalteatro porta il cinema nei teatri, invertendo così un flusso che solitamente viaggia al contrario (basti pensare alle opere shakespeariane di Kenneth Branagh o al più recente Carnage di Roman Polansky). Ebbene, dopo tanto prendere, il cinema restituirà qualcosa al Teatro, proprio il sabato 10 marzo alle 21.00 allo Spazio YAK.

L’idea di Loris Fabiani è semplice ed efficace: ogni film è studiato in modo tale che gli spettatori completino lo svolgimento della storia, accompagnati dagli attori, scena dopo scena. Le modalità di coinvolgimento del pubblico cambiano in continuazione: uno spettatore potrebbe ritrovarsi armato come una delle IENE con una pistola giocattolo pronto a sparare quando gli viene richiesto, potrebbe dover indossare la parrucca di Demi Moore o dover eseguire gli ordini di guerra dal Capitano Miller alla ricerca del Soldato Ryan.

Non bisogna ne spegnere il telefono ne restare in silenzio… le regole sono ben altre: alzare la voce, recitare tanto, non preoccuparsi di sbagliare.

In CINEMALTEATRO non ci sono errori: quello che viene chiamato errore, a Cinemalteatro è divertimento! Protagonisti di questo “delirio” sapientemente controllato, saranno Michele Di Giacomo e Loris Fabiani (gli attori in scena), e, come ormai avrete capito, anche ciascuno degli spettatori presenti in sala!

La #culturadicontrabbando questa volta “gioca” con la settima arte e lo fa, come

sempre, dopo l’aperitivo a cura del progetto Edubar della Cooperativa Sociale

L’Aquilone che partirà come sempre alle 19.30 accompagnato dalla selezione di dj

Spilbergo. Speakeasy Varese, è un progetto ormai più che consolidato che vanta anche in questa quarta edizione la collaborazione di Eolo, ma rappresenta solo una parte delle iniziative che avranno luogo allo Spazio Yak. Vi invitiamo a seguire il sito www.spazioyak.it e le nostre pagine social per rimanere aggiornati sugli appuntamenti di Karakorum Teatro.

Per prenotazioni e informazioni: https://www.karakorumteatro.it/sv185-cinemalteatro

Biglietti 12/8 euro (ridotto per giovani, over 65, studenti, attori professionisti)

Aperitivo 5 euro (con uno sconto se non inquini e porti il bicchiere da casa)

