A teatro la storia di Alfonsina Morini Strada, l’unica donna a partecipare al Giro d’Italia

La stagione teatrale del teatro comunale di Cassano Valcuvia, organizzata dalla compagnia Teatro Periferico, prosegue il 24 marzo 2018, alle 21.00, con “Ruote rosa”, una produzione di Luna e GNAC Teatro.

Michele Eynard, Laura Mola e Federica Molteni, diretti da Carmen Pellegrinelli, mettono in scena uno spettacolo ispirato alla biografia di Alfonsina Morini Strada, che all’inizio del ‘900, sfidando le convenzioni, decise di diventare una ciclista e riuscì, prima e unica donna nella storia, a partecipare al giro d’Italia. Quella di Alfonsina è una storia di emancipazione, fatta di entusiasmo, di fatica e di una grande spinta ideale, una storia dominata da due grandi passioni: quella per la bicicletta e quella per la liberazione dagli stereotipi di genere.

Sulla scena il gioco degli attori è accompagnato dalla proiezione, con lavagna luminosa, di disegni di Michele Eynard, che trasformano il palco nella pagina di un grande fumetto, per raccontare, con un pizzico di ironia e un tocco di poesia, una delle tante storie dimenticate di donne geniali. Consigliato dai 9 anni in su.

Il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia (Va) si trova in Via IV Novembre, 4.

Orario spettacoli: sabato ore 21.00.Biglietti: 7- 5 euro.

Informazioni e prenotazioni: 3341185848 – 3386020892 – info@teatroperiferico.it – www.teatroperiferico.it