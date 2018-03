Tedua incontra i fan al negozio Varese Dischi

Appuntamento al negozio Varese Dischi di Galleria Manzoni con uno dei rapper più amati del momento: Tedua.

Il rapper incontrerà i fan martedì 27 marzo alle 14 e 30 in galleria Manzoni a Varese, in occasione dell’uscita del nuovo disco dal titolo “Mowgli”. Come per tutti gli store organizzati dal negozio per accedere all’incontro è necessario acquistare il Cd.

Tutte le informazioni sulla loro pagina Facebook qui o 0332241056 o via mail varesedischi@gmail.com.