Tentano il colpo in villa ma i carabinieri li arrestano

Armeggiavano vicino al cancelletto di una villa con fare sospetto. E difatti i militari li hanno notati e con loro anche i ferri del mestiere dello scassinatore provetto: per questo sono scattate le manette.

È successo due sere fa a Garbagnate Milanese, in via Varese, circa alle 19:30, quando 2 individui, tutti travisati con sciarpe e cappellini, muniti di un grosso cacciavite ed una torcia, sono stati notati da una pattuglia della locale Stazione Carabinieri mentre armeggiavano vicino ad un cancelletto, dopo aver già scavalcato la recinzione di una villetta.

Bloccati i soggetti, quindi, all’esito di perquisizione personale sono stati rinvenuti e sequestrati diversi oggetti atti allo scasso.

Gli arrestati quindi, un 28enne e un 30enne, entrambi albanesi, in Italia senza fissa dimora, nullafacenti e pregiudicati, al temine delle formalità di rito, sono stati tutti trattenuti in camera di sicurezza per il successivo giudizio direttissimo presso il Tribunale di Milano.