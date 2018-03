Terremoto in provincia di Forlì: paura ma nessun danno

Un terremoto è stato registrato nella tarda serata di ieri, lunedì 5 marzo. L’epicentro è stato a Santa Sofia, in provincia di Forlì, a una profondità di 8 chilometri ed è stato di magnitudo 3,9 gradi. La scossa è stata avvertita fino a Firenze. Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose. Molti, dopo il movimento tellurico, sono scappati in strada